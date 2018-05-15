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15 Mayıs 2018 04:26

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Adana’da lise öğrencisi oturdukları 7 katlı apartmanın damından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

15 Mayıs 2018 04:26



Olay, saat 02.30 sıralarından Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Emre Burak Kurt oturdukları apartmanın damına çıktı. Kurt daha sonra kendini aşağı attı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada anne Nurten Kurt, olay yerinden gözyaşlarına hakim olamazken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Emre Burak Kurt’un ise Emine Nami Menemencioğlu Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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