Liseli gençler tiyatroya doydu

Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde 21 lise 23 oyun sergiledi, 8 bin öğrenci tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

61 yıldır Adanalıları tiyatro sanatıyla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde öğrenciler tiyatroya doyurdu. 21 lisenin 23 oyun sahnelendiği şenlikte, 350 öğrenci rol alırken, izleyici koltuklarını dolduran 8 bin öğrenci ücretsiz tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde organize ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği, 21 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında liseli gençleri sanatla buluşturdu. Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi’nin ‘Kanlı Düğün’, ATO Anadolu Lisesi’nin ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı oyunlarıyla başlayan şenlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, liseli hemşehrilerinin heyecanını ve coşkusunu paylaştı. İki hafta boyunca birbirinden eğlenceli 23 piyesi başarıyla sahneleyen liselilerin performansını akranları alkışlarla ödüllendirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği 21 liseden 350 öğrenci, oyunculuk yeteneklerini tiyatro sahnesinde ortaya koyarken, 15 günde toplam 8 bin öğrenci ücretsiz tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü İsmail Dikilitaş, şenliğin başarıyla gerçekleşmesinde emeği olan liselileri tebrik edip, paydaş kurum yöneticilerine teşekkür etti. İsmail Dikilitaş, “Tiyatro, gençlerimizin iletişimini güçlendirmekle birlikte özgüven duygusu kazandırıyor. Gençler tiyatroda gülüp, eğlenirken, birlikte öğreniyorlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal davranışlarını geliştiren tiyatro, duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı oluyor. Tiyatro, gençlerimizin dikkat, algılama, konuşma, dinleme gibi becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Bu yönleriyle öne çıkan tiyatro sanatını çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmek için bizler de Adana Şehir Tiyatrosu olarak, elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.