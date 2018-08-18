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18 Ağustos 2018 04:18

Lokantada silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’da lokanta içerisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Lokantada silahlı kavga: 1 yaralı

18 Ağustos 2018 04:18



Olay, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada oturan Ayhan Ö, F.A ve R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üç şahıs kavga etmeye başladı. Şahıslardan birisi Ayhan Ö.’yü tabanca ile ayağından vurdu. F.A ve R.T. bir araca binerek olay yerinden hızla kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan Ö. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ise kaçan şahısları yakalama çalışması başlattı.



Olayla ilgili soruşturma açıldı.




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