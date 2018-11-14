"Lokman Hekim ve Şahmaran Efsanesi" yine sahnede

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da gençlik oyunu Lokman Hekim ve Şahmaran Efsanesi'ni ücretsiz sahneye taşıdı. Turgut Bağır'ın yazıp, yönettiği oyunu Adanalı tiyatroseverler keyifle izledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda iki yıldır sahnelenen Lokman Hekim ve Şahraman Efsanesi adlı oyunu yeni sezonda da Adanalılarla buluşturdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Turgut Bağır'ın yazıp, yönettiği oyun için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nu dolduran tiyatroseverler yine heyecan dolu, keyifli bir akşam yaşadı.

Renkli kostümleri ve sahne dekoruyla büyülü bir yolculuğu çıkaran Lokman Hekim ve Şahmaran Efsanesi'nde deneyimli oyuncular Engin Yüksel, Merve Giritlioğlu Yeşil, Tufan Naharcı, Semih Yeşil, Kemal Burak Alper, Feridun Yıldırım, İlter Şen, Orhan Kuşçu, Kurtuluş Bilgilioğul, Gizem Gülüş Koçoğlu, Haydar Şahin, Ahmethan Çelebi, Tekin Çetin ve rol aldı.

Ortaokul ve lise öğrencileri yaş gurubuna yönelik bir gençlik oyunu olarak hazırlanan eserde asırlar boyu Çukurova'da dilden dile anlatılan efsane yansıtıldı. Oyunda, halkını düşünmeyen, bencil ve doyumsuz bir kral; salgın hastalığın elinde kırılan çaresiz, bitkin bir halk; bu hastalığa çare aramak üzere yollara düşüp, dağ bayır gezerek şifa olacak bitkiler arayan bir hekim (Lokman) ve insanoğlunun zulmünden kaçıp yeraltındaki sığınağında yaşadığı halde, insanlığa yararlı olmaya çalışan yılanlar şahı Şahmaran'ın birbiriyle kesişen hüzünlü ve trajik öyküsü, şiirsel bir dille anlatılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, Lokman Hekim ve Şahmaran Efsanesi adlı oyunu 17 ve 21 Kasım'da saat 19.00'da ücretsiz sahnelemeyi sürdürecek. Temsiller Aralık ayında da devam edecek.