Arkadaşları, hemzemin geçit görevlisinin ihmali sonucu dizi oyuncusunun hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Olay, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Bezek (26) yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitten geçerken lokomotif çarptı. Otomobilde sıkışan Deniz Bezek kaza yerinde hayatını kaybetti. Bezek’in Adana’da çevrilen ve internet üzerinden yayınlanan "Sıfır Bir Adana" dizisinin başrol oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ailesi ve oyuncu arkadaşları da adli tıp kurumuna akın etti.

"Kazada ihmal iddiası"

"Sıfır Bir Adana" dizisi başrol oyuncusu Ali Sancaklı, 2 yıldır Bezek ile birlikte dizi setlerinde çok şey paylaştıklarını bir çok senaryo ezberlediklerini belirterek, "Ama şimdi onun bir hiç yüzüne aramızdan ayrılmasına inanamıyoruz. Deniz Bezek sabah evine giderken bariyerler kapalı olmadığı için hemzemin geçitten geçmiş ancak ona lokomotif çarpmış. Orada hemzemin geçit görevlisi var. Bu arkadaş tren ya da lokomotif geldiği zaman düğmeye basıp bariyerleri indiriyor. Ancak güvelik görevlisinin polise verdiği ifadeye göre o sıra tuvalete gitmiş. Tamam tuvalete gitmiş olabilirsin. Ancak telsiz var, telefon var neden haberleşilmiyor. Bizim arkadaşımız canımız, bir ihmal kurbanı. Bunun için biz ihmali olanlardan sonuna kadar davacıyız. Ve bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ben bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Bizim bugün içimiz yanıyor. Artık Deniz Bezek aramızda yok. O daha 26 yaşındaydı bir sürü hayali vardı" diye konuştu.

Bu sırada hemzemin geçit görevlisinin gözaltında olduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından Deniz Bezek’ten geriye dizi de rol aldığı sahneler kaldı.