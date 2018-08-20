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20 Ağustos 2018 10:38

Lokomotif hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü

Adana’da hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Lokomotif hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü

20 Ağustos 2018 10:38


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, Deniz Bezek’in (22) kullandığı 45 YB 0865 plakalı otomobile, makinistinin ismi açıklanmayan lokomotif çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Deniz Bezek hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları, TCDD görevlisinin kulübeyi kapatmadığını ileri sürerek kulübeyi taşladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.


İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan Bezek’in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




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