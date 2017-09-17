Lösemili çocuklar için 935 kilometre pedal çevirecek

Oğlu 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel’i, 28 Şubat 2013 tarihinde beyin tümörü yüzünden kaybeden Gazeteci Kemal Yücel, kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile pek çok lösemi hastası çocuğun hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenledi. Yücel, bu kampanyalara rağmen ilik bulamayan 3 çocuğun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi üzerine bu konuya dikkat çekmek için farkındalık oluşturacak başka bir kampanya başlatması gerektiğini düşündü. Yücel, bisiklet sürerken Adana’dan İstanbul’a lösemili çocuklar için bisiklet sürme fikri geldi. Yücel, 935 kilometre uzaklıkta olan İstanbul’a gitmek için Yücel bugün yola çıktı. Yücel’e Kızılay Adana Şubesi ve Köprü Yardımlaşma Derneği destek oldu. Yücel’i İstasyon önünden Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım uğurladı. Yücel’in üzerindeki bisiklet kıyafeti de lösemili çocuklar ile ilgili sloganlar yer alırken, bundan 4 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Ali Utku Yücel’in fotoğrafını da koymayı unutmadı. Yücel’in güzergah üzerindeki illerde durarak buradaki hastanelere uğrayıp lösemili çocuklara oyuncak vereceği öğrenildi.

Kendi oğlunun da 4 yıl önce beyin tümöründen hayatını kaybettiğini bu nedenle hasta çocukların ve onların ailesinin nasıl bir psikoloji de olduklarını çok iyi bildiğini belirten Yücel, "Kök hücre bağışına dikkat çekmek ve insanların ilik bağışı konusunda bilgilenmesi ve kök hücre örneği vermesi için Adana’dan İstanbul’a bisiklet ile gidiyorum. Biz yerimizde durup bir şeyler yapmadıkça lösemi hastası çocuklar toprağa düşecek. Daha fazla çocuğun ölmesini istemiyorum. Anne babaların benim gibi evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Sizler bu satırları okur iken çocuklarımız ölüme bir adım daha yaklaşıyor olabilir. Ben hala evlat acısını bütün hücrelerimde hissediyorum. Onun için" dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’da Kızılay olarak kök hücre bağışları aldıklarını, bunun için kampanyalar yaptıklarını ancak yine de yetersiz olduğunu Yücel’in bu kampanyasının isanlara örnek olup dikkat çekeceğini umduklarını söyledi.

Köprü Yardımlaşma Derneği Adana Şube Başkanı Bemir Fevzi Yıldırım ise Yücel’in çok önemli bir kampanyaya imza attığını, herkesin yardımına koşan Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da bu kampanyayı görüp destek vereceklerini dile getirdi.