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31 Aralık 2016 12:15

Lösemili çocuklar için yeni yıl eğlencesi

Lösemili çocuklar için yeni yıl eğlencesi

31 Aralık 2016 12:15

Acıbadem Adana Hastanesi’nde tedavileri devam eden lösemi hastası çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenlendi.
Öğrencilerin oluşturduğu Gönüllü Palyaçolar ekibinin çeşitli animasyonlar ile katkı sunduğu etkinliğe Acıbadem Adana Hastanesi’nde tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri katıldı. Gönüllü Palyaçolar, üyelerinin çeşitli kostümler giyerek renk kattığı etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde şarkılar söylediler ve dans ettiler.

Hediyelerini sevinçle aldılar
Lösemi hastası çocuklara gitar eşliğinde mini bir konser de veren öğrenciler ile yaklaşık 2 saat süren etkinlikte gönüllerince eğlenen ve pastalar yiyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, çocuklar için önceden hazırlanan çeşitli hediyelerin verilmesi ile son buldu.



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