Lösemiyi yenen çocuklar yamaç paraşütüyle moral depoladı

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte lösemiyle giriştikleri savaştan galip çıkıp, sağlıklarına kavuşan çocuklar, deneyimli pilotlar eşliğinde ilk defa gökyüzünde süzülmenin heyecanını hissetti. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek de lösemiyi yenen çocukların coşkusunu paylaştı.

Merkez Çukurova ilçesi Kabasabal Mahallesi Rüzgarlıtepe mevkisinde gerçekleşen etkinlikte AHAS Başkanı Güner Akkaya ve 4 yamaç paraşütü pilotu, lösemiyi yenen 20 çocuk ile ailelerini konuk etti. Etkinlikte, lösemiyi yenen çocuklar, deneyimli pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle Seyhan Baraj Gölü semalarında uçtu.

“Lösemi tedavisinde en etkili ilaç moral”

AHAS Başkanı Güner Akkaya, 8 yıldır sürdürdükleri Uçmak İçin Engelleri Kaldırdık Projesi'ne tam destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti. Güner Akkaya, “Engelli çocuklarımızın uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek, heyecan dolu etkinlikler yapıyoruz. Bu anlamlı faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde bizlere tam destek veren Başkanımız Hüseyin Sözlü ve belediye çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Vekili Ramazan Akyürek, sosyal belediyecilik hizmetlerinde paydaş olan AHAS pilotlarına teşekkür edip, lösemi hastalığının tedavisinde en etkili ilacın moral olduğunu, bunu sağlayan bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.