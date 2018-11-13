Lübnan Cooking Festival'de Adana lezzetleri tanıtıldı

Lübnan'daki Cooking Festival'de Adana lezzetleri tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ve Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar'ın da aralarında olduğu 30 kişilik heyet, 7-11 Kasım tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen Cooking Festival'e katıldı.

Adana kebabı, şalgam suyu, su ürünleri ve hayvansal mamullerin tanıtımının yapıldığı etkinliklere eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Başkan Hüseyin Sözlü, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın himayesinde düzenlenen gala gecesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Mouin Merhebi ve ülkenin önde gelen iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle ASHİB heyetini buluşturdu.

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Cooking Festival'da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çukurova Fuarcılık A.Ş.'nin tahsis ettiği alanda 13 firmanın ürünlerini ücretsiz tanıtma imkanı bulduğunu dile getirip, festivale katılarak desteklerini ortaya koyan Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.