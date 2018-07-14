Lüks araçlarda ‘motor’ vurgunu

Emniyetin otoparkına çekilen 11 araç, adeta ‘lüks bir oto galerisi’ görüntüsü oluşturdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çaldıkları lüks araçların motor şase numarası ile hasarlı olan parçalarını da yine çaldıkları diğer otomobillerin aksamlarıyla değiştirip, yeniden piyasaya sunmak isteyen oto tamircilerine yönelik son 3 ayda şok baskınlar düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 80 ile 300 bin lira olan farklı modellerdeki 11 araca el konuldu; 12 kişi de yakalandı.

Emniyetin otoparkına çekilen araçlardan birinin İstanbul’dan çalındığı, bir diğerinin de yurt dışından Türkiye’ye giriş yaptığı, ancak ‘geçici ithal izin süresi’ dolduğu ve Gümrük’ten arandığı tespit edildi. Diğer 9 otomobilde de Adana Kriminal Polis Laboratuarı’nda yapılan incelemelere göre de motor şase numarasına ait karakterlerin kazınıp yok edilerek, yerine de bir başka numaranın eklendiği tespit edildi.

Motor numarasını değiştirdi

61 TH 721 plakalı lüks bir spor arabada yapılan incelemede aracın motor numarasının kazınarak yok edilip değiştirildiği, şase numarasının bulunduğu bölümün de komple kesildikten sonra bir başka araca ait parçanın aynı yere monte edildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 31 yaşındaki Nimetullah K. da arabayı arızalı aldığını, kullanmak için yaptırmak istediğini, yaptığının suç olduğunu da bilmediğini söyledi.

Parçaların izini sürdüler

Ekipler, 01 ENA 26 plakalı çalıntı aracın da motorunun orijinal olduğu, ancak motor şase numarasının değiştirildiğini belirledi. Motor bloğu sökülerek, gerçek sahibine teslim eden ekipler, araç üzerinden elde edilen şanzıman, airbag ve hidrolik direksiyon numaralarının izini sürüp, aracın gerçekteki plakasının 34 HF 6915 olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve oto tamircisi olan 38 yaşındaki Hidayet K., “Aracı hatırlamıyorum” dedi.