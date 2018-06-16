Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 18:27

Lunaparkta bıçaklı, tüfekli dönme dolap kavgası: 5 yaralı

Adana’da "Cono" aşireti olarak bilinen iki grup arasında lunaparkta dönme dolap sırası yüzünden çıkan bıçaklı, pompalı tüfekli kavgada 5 kişi yaralandı.

Lunaparkta bıçaklı, tüfekli dönme dolap kavgası: 5 yaralı

16 Haziran 2018 18:27


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparka "Cono" aşireti olarak bilinen şahıslar eğlenmek için geldi. Ancak bir süre sonra aynı aşiretten iki grup arasında dönme dolaba binme sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyünce taraflar kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullandı. Bu sırada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir birine taşta atan şahısları ayırmak için biber gazı kullandı. Bu arada olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis pompalı tüfek kullanan şahsı Mithat Özsan Bulvarı’nda yakalarken, bıçak kullanan iki kişiyi de olay yerine yakın bir yerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs Fatih Polis Merkezine götürüldü. Lunaparktaki kavga sırasında olaya eğlenmeye gelen vatandaşlarda büyük bir korku panik yaşadıklarını kavgaya karışanların hedef gözetmeden ateş edip taş attığını söyledi. Polis parkta kontrolü sağlarken olayın çıktığı yerdeki güvenlik önlemleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç