LYS’de adaylar yine geç kaldı

45 kuralından dolayı sınava giremedi.

LYS’nin son oturumu olan coğrafya-edebiyat oturumu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da sabah saat 10.00’da başladı. Sınav öncesinde aileler ve adaylar saatler öncesinden sınava girecekleri salonların önüne gelip beklemeye başladı. Görevliler adayları 09.45’ten bir saat önce arama yaparak salonlara almaya başladı. Adaylar polisler tarafından didik didik arandı. Görevliler adayları sık sık 09.45 kuralından dolayı süre belirterek uyardı. Saatler 09.45’e yaklaştığında birkaç öğrenci saniyelerle sınava yetişti. Saat 09.45’te salon önüne gelen erkek bir aday araması yapılıp tam içeri alınacakken görevliler yanlış salona geldiğini belirtti. Bunun üzerine aday doğru salona yetişmek için koştu ancak saat 09.45 olduğu için sınava yetişemedi. Saat 09.46’da ise görevliler kapıları kapattı. Sınava geç kalan bir kadın aday ise, vatandaşların "Git belki alırlar" sözleri üzerine salon önüne yöneldi ancak sınava alınmadı.