Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:00

LYS’de adaylar yine geç kaldı

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) coğrafya-edebiyat oturumuna girecek adaylardan yine bazıları geç kalınca 09.

LYS’de adaylar yine geç kaldı

18 Haziran 2017 11:00

45 kuralından dolayı sınava giremedi.


LYS’nin son oturumu olan coğrafya-edebiyat oturumu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da sabah saat 10.00’da başladı. Sınav öncesinde aileler ve adaylar saatler öncesinden sınava girecekleri salonların önüne gelip beklemeye başladı. Görevliler adayları 09.45’ten bir saat önce arama yaparak salonlara almaya başladı. Adaylar polisler tarafından didik didik arandı. Görevliler adayları sık sık 09.45 kuralından dolayı süre belirterek uyardı. Saatler 09.45’e yaklaştığında birkaç öğrenci saniyelerle sınava yetişti. Saat 09.45’te salon önüne gelen erkek bir aday araması yapılıp tam içeri alınacakken görevliler yanlış salona geldiğini belirtti. Bunun üzerine aday doğru salona yetişmek için koştu ancak saat 09.45 olduğu için sınava yetişemedi. Saat 09.46’da ise görevliler kapıları kapattı. Sınava geç kalan bir kadın aday ise, vatandaşların "Git belki alırlar" sözleri üzerine salon önüne yöneldi ancak sınava alınmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!