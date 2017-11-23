Maaşlarını alamayan sağlık çalışanları iş bıraktı

5 aydır alamadıklarını öne süren yaklaşık 100 sağlık çalışanı iş bıraktı.

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi ve Onur Mahallesi’nde, sahipleri aynı olan 2 tıp merkezinde çalışan yaklaşık 100 sağlık personeli, 2.5 aydır maaşlarını alamadıklarını ve geçen yıldan da alacaklı olduklarını söyledi.

İsmini belirtmek istemeyen bir sağlık çalışanı, tıp merkezlerinin sahibi hissedarın arasındaki problem nedeniyle işlerin yolunda gitmediğini ve yöneticilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe vererek işletmeleri tadilattaymış gibi gösterdiğini ancak herhangi bir tadilat yapılmadığını öne sürdü.

Bilge Yılmaztürk ise 2016 yılından 5 aylık maaş alacaklı olduğunu, son 2.5 aydır da maaşını alamadığını vurgulayarak, “Şu an hiç muhatap bulamıyoruz. Otorite boşluğu var. Sesimizi duyurabileceğimiz merci yok. Hakkımızı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Çocuklarımız evde mağdur. Sigortamız devam ediyor ama paramızı alamıyoruz. Herkes evine ekmek götüremez, çocuklarının cebine harçlık koyamaz hale geldi. Kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.

Abdullah Bulut isimli çalışan da yetkili tüm mercilere şikayette bulunduklarını ancak kimsenin gelip denetleme yapmadığını ileri sürdü. Bulut, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Her şeye el atıyor, düzeltiyor. Bizim durumumuza da lütfen el atsın. Tüm yasalar işverenlerin işine mi yarıyor? İşçinin tarafında bir şey yok mu? Dolmuş parası verip her gün buraya geliyoruz ama maaş alamıyoruz” ifadelerini kullandı.