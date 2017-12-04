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04 Aralık 2017 11:25

Maçta minik Kerem’e doğum günü sürprizi

Adana Demirspor Futbol Okulu’nda eğitim gören minik Kerem’e ailesi, maç sırasında yaş pasta getirip doğum günü sürprizi yaptı.

Maçta minik Kerem’e doğum günü sürprizi

04 Aralık 2017 11:25


Aslı-Evren Kökten çifti 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi çocukları minik Kerem’e doğum günü sürprizi hazırladı. Anne ve baba minik Kerem’in gittiği Adana Demirspor Futbol Okulu’nda maç oynandığı sırada tuttuğu takımın renklerinden yapılmış olan yaş pastayı sahanın ortasına getirerek "iyi ki doğdun Kerem" diye seslenerek doğum gününü kutladı. Minik Kerem sahanın ortasında kendisi için bir doğum günü hazırlandığı görünce hem çok sevindi hem de çok şaşırdı. Minik Kerem daha sonra mumları üfleyip dilek tuttu. Minik Kerem mumları üfledikten sonra anne ve babası ona sarılıp doğum gününü tebrik etti. Minik Kerem bu mutlu gününde bir süre sonra maça kaldığı yerden devam etti.




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