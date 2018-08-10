Mahalle muhtarları ile beyin fırtınası

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldiği gün başlattığı muhtarlarla beyin fırtınası toplantılarına Küçükçıldırım Mahalle Muhtarı Bahattin Tutar’ın ev sahipliğinde bölgede bulunan Karakuyu, Büyüçıldırım, Büyükdikili, Kuyumcular, Yenidam, Sarıhuğlar, Mekan, Zeytinli ve Yeşiloba mahalle muhtarlarının katılımı ile devam edildi. Toplantıda bölgeye yapılan, yapılması gereken hizmetler ve öncelik sırası masaya yatırıldı. Yapılacak hizmetler ile ilgili olarak mahalle muhtarları ile fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu.

“Ben yaptım oldu mantığı ile çalışmıyoruz”

Muhtarların çalışma arkadaşları, yol arkadaşları olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, artık “ben yaptım oldu” mantığı ile değil fikir alışverişi yaparak hizmetin götürüldüğü söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Bizler seçim öncesi söz verdiğimiz bütün hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu hizmetleri yaparken de ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile değil sorarak hizmet götürüyoruz. Çalışma ve yol arkadaşımız olan bölgesinin sorunlarını en iyi bilen muhtarlara danışıyoruz. Böylelikle hizmeti daha hızlı ve daha iyi bir şekilde halka götürüyoruz. Birbirine yakın mahallerin muhtarlarını bir araya getirerek beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ayda 96 mahalle muhtarının katılımı ile büyük muhtar bilgilendirme toplantısını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.