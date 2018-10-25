Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin “Mahalleler İyilikte Yarışıyor” sloganıyla başlattığı kampanyaya mahalle muhtarları destek oluyor.

Kızılayı Adana Şubesi'nin “Mahalleler İyilikte Yarışıyor” sloganıyla bir süre önce başlattığı kan bağışı kampanyası organizasyonları ile ilgili, mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Yeşiloba Mahallesi Taziyeevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, program dahilinde mahallelerde Türk Kızılayı'na ve kan bağışına verilecek destekler ile ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek taleplerinin karşılanması gibi konular ele alındı.

Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ürün, Türk Kızılayı'nın, insanlarımız için çok önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, “Türk Kızılayı, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yaralara merhem oluyor. Bizler de halkımıza Kızılay aracılığı ile yardım etmekten mutluluk duyuyoruz. Kan bağışı kampanyalarında tatlı bir rekabet oluştu. Mahallelerimiz, kan bağışı için adeta yarışıyor” dedi.

Kan stoklarını, ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde tutmak amacıyla başlatılan kan bağışı kampanyasının farklı mahallelerde sürdüğünü belirten Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı ise, “Mahalle muhtarlarımız, kampanyamıza, organizasyonlarıyla güç ve destek veriyorlar. Aynı zamanda, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde de bizlere büyük kolaylık sağlıyorlar. Kan bağışı için mahalle sakinlerini harekete geçiren muhtarlarımıza teşekkür ediyor, iş birliğimizin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Saygılı tarafından, geçtiğimiz dönemlerde Kızılay'ın halka hizmet ulaştırmada en büyük destekçilerinden olan mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi takdim edildi.