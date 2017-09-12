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12 Eylül 2017 14:34

Mahallelere karayolları standardında asfalt yol

Yüreğir Belediyesi, Mutlu ve Çamlıbel mahallelerinde asfalt çalışmalarını tamamladı.

Mahallelere karayolları standardında asfalt yol

12 Eylül 2017 14:34


Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, tüm sokakları asfaltlanan Mutlu ve Çamlıbel mahallelerinde incelemelerde bulundu.


Uzun yıllar Karayollarında edindiği tecrübeleri Yüreğir için hizmete dönüştürdüğünü ifade eden Çelikcan, Yüreğir’de yol sorununu büyük ölçüde çözdüklerini söyledi. 8 yıllık görev süresinde yaptığı yolların uzunluğunun ilçeye 20 yılda yapılan yolun iki katını geçtiğine dikkat çeken Çelikcan, her gün ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin Mutlu ve Çamlıbel mahallelerinde asfalt çalışmalarını tamamladığını belirtti.


Görev süresi içinde Yüreğir’de girilmedik mahalle bırakmamayı hedeflediklerini kaydeden Çelikcan, ilçede bugüne kadar yaklaşık 600 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü söyledi.




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