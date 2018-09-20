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Mahalleliden polise, fuhuş operasyonu teşekkürü

Adana’da yol kenarında ve duraklarda bekleyerek fuhuş yapan kadınları yönelik operasyon yapan polise teşekkür eden mahalle sakinleri, "Bizi bu kadınlardan kurtardınız" dedi.

Adana'da yol kenarında ve duraklarda bekleyerek fuhuş yapan kadınları yönelik operasyon yapan polise teşekkür eden mahalle sakinleri, "Bizi bu kadınlardan kurtardınız" dedi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhşa zorlayan veya aracılık eden şahıslara yönelik harekete geçti.


2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonun ardından mahalle sakinleri, Beyazevler Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak operasyonu yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Hava kararınca yol kenarına çıkarak fuhuş yapan kadınlardan rahatsız olduklarını belirten Beyazevler Mahalle Muhtarı Cabbar İğde, "Son zamanlarda fuhuş giderek artmıştı. Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle sokaklarda fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldi. Operasyonun ardından rahat bir nefes aldık, mahallemiz fuhuştan kurtuldu. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ediyoruz" dedi.

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