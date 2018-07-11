Adana’da yaşayan aynı zamanda Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) üyesi olan hayvansever Ayşe Kaya, mahalledeki sokaklardan hızla geçen özellikle dolmuş güzergahındaki dolmuşların kedilere zarar vermesi ve ezmesinden dolayı trafik polisi gibi araçları durdurup, yönlendirip sürücüleri uyarıyor.

Ayşe Kaya, son 4 yılda bulunduğu sokakta araç altında kalan kediler ezildiği için çareyi sürücüleri uyarmakta bulduğunu belirterek, “Burada ezildikleri zaman depresyon yaşıyorum. Tabi her insan duyarlıdır. Kolay değil bir can gidiyor. Ama burada yavaş sürseler, en azından yavaşlarlar frene basarlar o kedi de tepelenmez bir kediye veya bir çocuğa çarpmazlar. Afişler yaptırdım. Gelip geçen araçlara kesinlikle uyarı yapıyorum. Yavaş sürmeleri için sürekli uyarıda bulunuyoruz. Komşularım bile ‘yavaş’ diye uyarıyor artık” dedi.

"Kedilere mama almak için sigarayı bıraktım"

Kedilere mama yetiştiremediği için son 5 yıldır sigarayı bıraktığını ifade eden Kaya, komşularının yardımıyla pet şişe, teneke parçaları topladıklarını, eskiciye satıp parasını kediler için kumbarada biriktirdiklerini kaydetti.

Hayvansever Ayşe Kaya, 4 yıldır araçları uyardığını söyleyerek, “Hiçbir gün çirkin tepki almadım sürücülerden. Peşlerinden koşuyorum, durduruyorum. ‘Lütfen Allah rızası için yavaş sürün’ diyorum. ‘Tamam abla, özür dileriz abla, dikkat ederiz’ diyorlar ama maalesef değişen bir şey olmadı. Özellikle buradan geçen dolmuş kooperatifiyle görüşüyorum uyarıyorum ama 4 yıldır değişen hiçbir şey olmadı. Mithatpaşa Mahallesi’nden bu sokaktan geçen dolmuş güzergahının kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaya, kedilerin ihtiyaç sahibi olduklarını, bu yüzden elinden geldiği kadar onları rahatlatmak için uğraş verdiğini belirterek, “İnsanlar çalışabilir, acıktıkları zaman yemek yiyebilir, üşüdükleri zaman üzerlerini kapatabilir. Sıcakladıkları zaman serinleme şansları var. Ama bunların öyle bir şansları yok. Biz bir lokma ekmek verirsek yerler onun dışında hiçbir şekilde onların lüksleri yok. İnsanlar ’ay gelmesin, pisliyor. Ay tüyü var’ diyor. Temizliğini yaparken bunların da tüyünü atarsın gider” ifadelerini kullandı.