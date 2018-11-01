Mangal Park 4 Kasım'da açılıyor

Başkan Sözlü, dört mevsim, göl manzaralı piknik keyfi yaşatacak Mangal Park'ın 4 Kasım günü saat 14.00'da şenlik havasında gerçekleştirilecek açılışına tüm hemşehrilerini davet etti.

Başkan Sözlü, kent halkının nezih bir ortamda ailecek piknik yapıp, hoşça vakit geçirmesi için Seyhan Baraj Gölü'nün kuzeyindeki Menekşe Köyü civarındaki 16 bin metrekare alanda Mangalpark Projesi'ni uygulamaya koydu. Başkan Hüseyin Sözlü'nün 4,5 yıllık hizmet döneminde Adana genelinde 1 milyon 574 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Mangal Park projesi üç aylık çalışmayla ortaya çıktı.

Büyükşehir ekipleri, proje sahasında barbeküler, çeşmeler, kameriyeler, tuvaletler, büfeler, piknik masaları ve çocuk oyun parkının imalatını ve montajını tamamladı. Yürüyüş yolları, bisiklet yolu, engellilerin yararlanacağı yollar ve otoparkın da yer aldığı Mangalpark'ta ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapıldı.

Adana Büyükşehir Başkan Hüseyin Sözlü, Mangal Park'ın 4 Kasım Pazar günü saat 14.00'da şenlik havasında açılışının yapılacağını belirtip, tüm hemşehrilerini mangallarıyla ve piknik malzemeleriyle birlikte ailecek davet etti. Mangal Park'ın açılış günü Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları ve Şehir Bandosu sevilen şarkılarla piknik keyfi yaşayan vatandaşları neşelendirecek.

Açılış günü jetski, uçurtma sörfü, yelken ve paramotor gösterileri, animatörlerin şovları Mangalpark'ı festival meydanına dönüştürecek.