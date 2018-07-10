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10 Temmuz 2018 10:41

"Manukyan" lakaplı kadın liderli fuhuş çetesine 11 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan çete lideri "Manukyan" lakaplı kadının da aralarında bulunduğu 17 kişiden 11’i tutuklandıAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F.


10 Temmuz 2018 10:41

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan çete lideri "Manukyan" lakaplı kadının da aralarında bulunduğu 17 kişiden 11’i tutuklandı


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır’da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu, çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediğini ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını belirledi. 5 Temmuz günü eş zamanlı olarak 5 ilde 20 adrese yapılan baskında çete liderinin aralarında bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüpheliler sorgulamalarında birbirini suçlarken, 2 zanlı emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 5’i kadın 17 zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında Afife F.’nin de bulunduğu 3’ü kadın 11 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla 4 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.




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