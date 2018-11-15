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Marketi soydu, havaya ateş edip kaçtı

Adana’da silahlı bir soyguncu girdiği marketin kasasındaki 3 bin TL’yi alıp havaya ateş ederek kayıplara karıştı.

Adana'da silahlı bir soyguncu girdiği marketin kasasındaki 3 bin TL'yi alıp havaya ateş ederek kayıplara karıştı.


Olay, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabanca ile markete giren bir kişi, kasadaki görevlileri tehdit etti. Kasa içerisinde bulunan 3 bin TL'yi çalan kişi, havaya ateş açtı ardından otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine gelen polis marketteki güvenlik kameralarını ve boş kovanları inceleme altına aldı. Polis soyguncunun yakalanması için çalışması başlattı.

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