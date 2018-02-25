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25 Şubat 2018 09:42

Martıların ekmek savaşı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Adana’da Seyhan Nehri’ne atılan ekmekleri kapmak isteyen yüzlerce martı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Martıların ekmek savaşı kartpostallık görüntüler oluşturdu

25 Şubat 2018 09:42


Adana’da, şubat ayının son günlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hem vatandaşlar hem de kuşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.


Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirinden ayıran Seyhan Nehri’nin tarihi Taşköprü ve Regülatör Köprüsü arasında yiyecek peşindeki yüzlerce martı dikkat çekti. Martılar gün boyunca nehrin üzerinde vatandaşların attığı ekmeği kapmak için birbiriyle yarışıyor. Dünyanın kullanılan en eski köprüsü olan Taşköprü civarında da yüzlerce martı köprü üzerinden vatandaşların attığı ekmekle ve nehirde yakaladıkları balıklarla beslenirken, kartpostallık görüntüler oluşuyor.


Ekmek atan bir vatandaş ise her hafta sonu evde kalan bayat ekmekleri getirip martılara attığını belirterek, "Onların uçuşunu seyretmek, iş ve şehir stresini atmamı sağlıyor" dedi.




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