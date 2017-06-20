Maskeli soyguncu marketin kasasını soyup kaçtı

Olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir kişi marketin içine girdi ve silahını çekip marketteki çalışanları tehdit etti. Market çalışanların verdiği ifadeye göre, ‘Kimse zarar görmesin sizinle işim yok. Ben paraları almaya geldim’ dediği öğrenildi. Daha sonra kasa bulunan 490 lirayı alarak ara sokaklardan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Market gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan şüpheliyi yakalanması içinde çalışma başlattı.