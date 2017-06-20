Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 22:44

Maskeli soyguncu marketin kasasını soyup kaçtı

Adana’da maskeli ve silahlı bir kişi, girdiği marketteki kasada bulunan 490 lirayı alıp kaçtı.

Maskeli soyguncu marketin kasasını soyup kaçtı

20 Haziran 2017 22:44


Olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Obalar Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir kişi marketin içine girdi ve silahını çekip marketteki çalışanları tehdit etti. Market çalışanların verdiği ifadeye göre, ‘Kimse zarar görmesin sizinle işim yok. Ben paraları almaya geldim’ dediği öğrenildi. Daha sonra kasa bulunan 490 lirayı alarak ara sokaklardan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Market gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan şüpheliyi yakalanması içinde çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!