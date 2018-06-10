Matbaa sektörü iftarda buluştu

Uzelgeçici, iftarda yaptığı konuşmada, uzun yıllardır emek verdiği matbaa sektöründe biriktirdiği esnaf dostlarıyla bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

Teknik Atılım firmasının sahibi Orhan Taşdemir’de, 40 yıllık firmasının iki ayrı şirket olarak çalıştığını belirterek, “Benim iş ve siyaset dünyasından beklentim insanların liyakatlerine uygun şekilde değerlendirilmesi. Türkiye’de aynı işi yapan yerli ve milli işletmeler dururken, yabancı firmalara itibar etmemeleridir” dedi.

İftara, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve eşi Ahmet Türkmen, Adana CHP İl Başkanı Emrah Kozay, Çukurova Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekili Adayı Orhan Sümer de katıldı.