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22 Aralık 2016 10:18

Mavisel Yener’le “Şiir Atölyesi”

Mavisel Yener’le “Şiir Atölyesi”

22 Aralık 2016 10:18

Çocuk ve gençlik edebiyatına armağan ettiği eserlerle tanınan ünlü şair ve yazar Mavisel Yener, Adana’da bir okulda konuk oldu.
Satış rekorları kıran “Şiir Saldım Gökyüzüne” isimli şiir kitabı için Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okullarının öğrencileri ile okulun konferans salonunda bir araya gelen Mavisel Yener, atölye çalışması gerçekleştirdi.
Şiir, öykü, tiyatro oyunu, roman, masal türlerinde birçok eseri bulunan Yener, atölye etkinliklerinde öğrencilere, şiire bakışı, şiirin yaşamın içinde nerelere saklandığını görmeyi öğrettiklerini söyledi.
Şiir okumanın ve yazmanın püf noktaları hakkında da bilgi veren Yener, “Şiir; bazen mutluluk, bazen düşünce, bazen bir davranış içindedir. Yani kısacası yaşamı şiir anlatır. Dil, düşünce, duygu ve düş kurgusunu anlarsak şiiri de anlayabiliriz. Şiirde imgeyi bulduğumuz zaman bize verilmek istenen temayı da bulmuş oluruz” dedi.
Şiir hakkında pek çok yeni bilgiye sahip olurken, şiir yazma ve okuma yeteneklerinin de farkına varan öğrenciler, son derece keyifli saatler geçirdiler.



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