MAZLUMDER 28 Şubat mahpuslarına özgürlük istedi

MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, İnönü Parkı’nda üyelerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabının sorulmadığını ifade eden Öral, "20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri için darbenin devam ettiğini unutturmak olmazdı" dedi.

28 Şubat mahpuslarının, beraat etmesi gerekirken bir torba dosyaya dahil edildiklerini ve en ağır yorumda bile ‘adli nitelikli süreli hapis’ cezası alması gerekirken ‘siyasi nitelikli müebbet hapis’ cezası verildiğini söyleyen Önal, "Oynanmış dijital kayıtlarla cezalandırılan, avukatsız ve işkenceli sorgulamalarla imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak, gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak, iftiralarla suçluymuş gibi medya önüne atılan 28 Şubat mahpuslarına özgürlük talep ediyoruz" dedi.

Önal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de defalarca gündeme gelen hukuksuzluğun yeni dönemde ertelenmeden, ilk iş olarak çözülmesini ve 28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramı’nı aileleriyle birlikte geçirmeleri gerektiğini kaydetti.