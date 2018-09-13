MEB'in "Türk Dili ve Edebiyatı" ders kitabını Adana'daki öğretmenler hazırladı

Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabı Adana'daki öğretmenler tarafından hazırlandı.

MEB tarafından bu yıl dünya genelindeki Türk okullarında ve Türkiye'de okutulacak 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı kitabı Adana'da görev yapan öğretmenler tarafından yazılıp, bakanlık tarafından uygun görülüp, basılarak okullara dağıtıldı.

Hazırlanan kitabın editörü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, “Görünen onca işin içinde, gecesini gündüzüne katarak kendilerinden ve ailelerinden kırptıkları zaman, emek ve fedakarlıklarla bu sevinci yaşatan görünmeyen kahramanlıkların sahiplerine şükranla” diyerek sosyal medya hesabından bu başarıda emekleri geçenlere teşekkür etti.