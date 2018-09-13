İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEB'in "Türk Dili ve Edebiyatı" ders kitabını Adana'daki öğretmenler hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanarak öğrencilere dağıtılacak olan 12.

Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabı Adana'daki öğretmenler tarafından hazırlandı.


MEB tarafından bu yıl dünya genelindeki Türk okullarında ve Türkiye'de okutulacak 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı kitabı Adana'da görev yapan öğretmenler tarafından yazılıp, bakanlık tarafından uygun görülüp, basılarak okullara dağıtıldı.


Hazırlanan kitabın editörü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, “Görünen onca işin içinde, gecesini gündüzüne katarak kendilerinden ve ailelerinden kırptıkları zaman, emek ve fedakarlıklarla bu sevinci yaşatan görünmeyen kahramanlıkların sahiplerine şükranla” diyerek sosyal medya hesabından bu başarıda emekleri geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.