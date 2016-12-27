Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 16:51

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında anıldı

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında anıldı

27 Aralık 2016 16:51

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mehmet Akif Ersoy vefatının 80. yılında anıldı.
Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, il yönetimi, ilçe yönetimleriyle çok sayıda davetli katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Sevda Erdede, “Milletimizin destan yazdığı İstiklal mücadelemizin muvaffakiyetinde şüphesiz, cephedeki kahramanlarımız kadar manevi önderlerimizin de büyük emeği vardır. Bu manevi önderlerin başında da İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gelmektedir. Mehmet Akif Ersoy, bu büyük mücadeleye tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, kalemiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır” dedi.
İlçelerden seçilen çocuklar sırasıyla İstiklal Marşı’nı okuduğu etkinlikte, ÇÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı da Mehmet Akif Ersoy’u anlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Perşembe
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç