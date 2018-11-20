Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde Mevlid Kandili programı

Adana'da Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla Yüreğir Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Mevlidi-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programın açılışında konuşan okul müdürü Tolga Nacar, “Aslında her birimiz Peygamberimizin hayatını okurken, onun hayatından kendi yaşamımıza yansımalar yapmalıyız. Hayatımızda öyle bir çocukluk ve gençlik geçirmeliyiz ki toplum bizden memnun olsun, kabullensin, bizi güzel ahlakımızdan dolayı sevsin” dedi.

Programa katılan Yüreğir Müftüsü Celal Büyük ise gençlere Hz. Muhammed'in örnek ahlakını anlatarak, gençlerle olan iletişiminden bahsedip, genç sahabelerin hayatlarından örnekler verdi.

Okul müdürü Tolga Nacar, Din Kültürü Öğretmeni Tuncer Şahin ve Kur'an Kursu Hocası Emine Yürekli tarafından hazırlanan programda, “Her Bir Okulumuz Bir Değer” ve “Gençliğe Değer” projelerinin açılışları da yapıldı. Projeye katılan öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan “Hz. Muhammed'in Hayatı” isimli kitap hediye edildi.

Program sonunda okul öğretmen ve öğrencilerine gül suyu ile gül lokumu ikram edildi.