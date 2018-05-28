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28 Mayıs 2018 14:11

Mehmet Sezer: “Eğitim-Bir-Sen 15 diğerleri 0”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, kentin 15 ilçesinde yetki aldıklarını ve 11 bin 694 üyeyle kendilerinin Adana’daki diğer 34 sendikanın toplamından daha fazla üyelerinin bulunduğunu açıkladı.

Mehmet Sezer: “Eğitim-Bir-Sen 15 diğerleri 0”

28 Mayıs 2018 14:11


Başarılarının daha iyi anlaşılabilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Adana’yla ilgili resmi kayıtlarına bakmanın yeterli olacağını ifade eden Sezer, “Adana’da 22 bin 954 sendikalı memur görev yapıyor. Bu sayının yüzde 50’sinden fazlası Eğitim-Bir-Sen üyesi. Başarılarımızın sırrı sadece sendikacılık faaliyetlerinde sınırlı değil, hayatın her alanında üyelerine dokunan bir yönetim anlayışıdır. Eğitim-Bir-Sen 15, diğerleri 0” dedi.


Eğitim-Bir-Sen üyelerinin üzerlerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını ve bu konuda hiç yorulmadan çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Sezer, bu başarının devam etmesi noktasında mücadelelerinin süreceğini ifade etti.


Sezer, 11 bin 694 üyesi ile diğer tüm sendikaların toplamından 434 daha fazla üyeye ulaşmalarındaki başarının gerçekleşmesinde üstün bir emek sarf eden ekibine teşekkür ederek, “Bundan sonra da yönetim kurulu ve diğer Eğitim-Bir-Sen üyelerimizle zirveden yeni ufuklara doğru devam edeceğiz” dedi.




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