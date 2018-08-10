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10 Ağustos 2018 09:11

Melek Girmez Çarşısı’na güneş girmesin önlemi

Adana’da sıcakların 38 dereceyi bulmasının ardından, gündüz müşteri bulmakta zorlanan Melek Girmez Çarşısı esnafı, sokağın üstünü boydan boya branda ile kapattı.

Melek Girmez Çarşısı’na güneş girmesin önlemi

10 Ağustos 2018 09:11


Hava sıcaklığının 38 derece gösterdiği, termometrelerin ise 45 dereceyi gördüğü Adana’da, Melek Girmez Çarşı esnafı sokağı baştan başa 250 metrelik branda ile kaplayarak sıcağa çare bulmaya çalıştı.



"İnsanlar terlemeden alışveriş yapsın"


Giyim mağazası işleten çarşı esnafı Semanur Kaya, sıcaklara önlem almak için böyle branda açtıklarını belirtirken, "İnsanlar alışverişe geliyor. Bu yol boyu mağaza dolu, alışveriş daha kolay olsun, insanlar terlemeden alışveriş yapabilsin diye sokak ortasında branda gerdik" dedi.



"Yüzde 20 müşteri artışı oldu"


Bu yıl ilk kez branda açtıklarını söyleyen 26 yaşındaki çarşı esnafı Mahir Güneş, "Hava çok sıcak, güneş baya etkiliyor. Böyle olduğu zaman güneşi kesiyor en azından. Daha serin oluyor. Müşteri akışımız daha iyi oldu. Sokak boyu branda açıldıktan sonra yüzde 20 ile yüzde 30 müşteri artışımız oldu" diye konuştu.




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