Memur-Sen'den Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına yönelik, “Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında Çin zulmünün karşısındayız. Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri olarak soykırıma sessiz kalmayacağız” dedi.

Sezer, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Türk toplumuna yönelik zulümlerini protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Doğu Türkistan'ın, 1949 yılından beri Çin işgali altında olduğunu ve feryatların hiç dinmediğini belirten Sezer, dünyanın bütün iyi insanlarının zulme karşı güçlü bir hat oluşturularak hep birlikte "İnsan onuru dokunulmaz, özgürlükler kısıtlanamaz" şeklinde haykırılması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, komünist parti oligarşisi altında tam bir kölecilik düzeni kurduğunu vurgulayan Sezer, “1960'la 1990 arasında başkent Urumçi'nin güney doğusundaki Lop Nor Çölü'nde yapılan atom denemeleri neticesinde on binlerce Uygur Türkü, radyoaktif maddeler yüzünden ölmüştür. Şimdilerde ise bizzat Çin Komünist Partisi'nin geliştirdiği politikalarla insanlar ya ölüme sürükleniyorlar ya da yerlerinden yurtlarından ediliyorlar” diye konuştu.

Çin fikri ıslahat adı altında bir milyondan fazla insanı hapishanelerde tuttuğunu söyleyen Sezer, Çin hükümetinin kendi politikalarını meşrulaştırmak için El-Kaide, DEAŞ söylemlerinin arkasına gizlense de mızrağın artık çuvala sığmadığını ifade etti.

Adana Memur-Sen ailesi adına Çin hükümetine seslenen Sezer, "Doğu Türkistan, İslam Medeniyetinin kadim bölgelerinden biridir. Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin, Doğu Türkistan'dan Satuk Buğra Han'ı, 'Divanü Lugati't-Türk'ü yazan ilk Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud'u, Kutadgu Bilig'in sahibi şair, yazar ve devlet adamı Yusuf Has Hacip'i silemezsiniz. Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında Çin zulmünün karşısındayız. Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri olarak soykırıma sessiz kalmayacağız, Çin'e karşı ses vermekten geri durmayacağız. Yaşasın Doğu Türkistan kahrolsun Çin zulmü. Ayağa kalksın insanlık, kurtulsun Doğu Türkistan” ifadelerini kullandı.