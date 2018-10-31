Menevşe: "İş alemi için gelecek sıkıntılı"

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ekonominin istikrar kazanması ve çalkantılardan kurtulması adına hükümetin aldığı kararları desteklediklerini belirterek, "Ancak yaşadığımız sıkıntıların iş aleminin geleceğe bakışında ve beklentilerinde olumsuzluklar oluşturduğunu da söylemeden geçemeyiz. Yüksek faiz ve yüksek kur, malların fiyat maliyet dengesini bozdu, işletme karı çoğu zaman faiz giderlerini karşılayamıyor, piyasalar daraldı, cirolar ve karlar azaldı, finansa ulaşmada sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Adana Ticaret Odası'nın 8. Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını yapan Acı, 12-13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ulusal ve yerel basında olumlu tepkiler alan ve kentin tanıtımı açısından reklam değeri tartışılamayacak kadar büyük bu organizasyon için oda olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

"Hükümetin gayretini takdir ediyoruz"

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe'de, konuşmasında, son 3-4 aydan beri ekonomideki parametrelerin dalgalanarak yükselen bir trend yaşadıklarını belirterek, "Son 20 günden beri de faiz ve kurların dört ay öncesine göre oldukça yüksek ancak dengeli hale geldiğini görüyoruz. Dengeli hale gelmesinde Hükümetimizin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Bu dönemde Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın başlattığı enflasyonla mücadele kampanyasına Türkiye'deki tüm odalar ve borsalar olarak, üyelerimizin sattıkları ürünlerine yüzde 10 indirim yapmaları hususunda çalışmalarımızı başlattık. Ekonomimizin istikrar kazanması ve çalkantılardan kurtulması adına hükümetimizin aldığı kararları destekliyoruz. Bilhassa açıklanan Yeni Ekonomik Program stratejisini Türkiye'nin ekonomisinde köklü değişiklikler öngördüğü için benimsiyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taze krediye erişim mümkün değil"

İhmal edilen üretime, bilhassa orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine önem verilmesi, ithal edilen malların Türkiye'de üretilmesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik esasların dikkat çekici olduğunu vurgulayan Menevşe, "Bunlar ancak, yaşadığımız bu günlerin sıkıntıları; iş aleminin geleceğe bakışında ve beklentilerinde olumsuzluklar oluşturduğunu da söylemeden geçemeyiz. Yüksek faiz- yüksek kur, malların fiyat-maliyet dengesini bozdu. Oluşturulan işletme karı faiz giderlerini çoğu zaman karşılayamıyor. Piyasalar daraldı, cirolar ve karlar azaldı. Finansa ulaşmada sıkıntı çekiyoruz. Finans sektörü, reel sektöre şaşı bakıyor. Burada kamu bankalarını ayırt etmek istiyorum. Taze krediye erişim mümkün değil. Eski kredilerin yenilenmesinde nazlı davranılıyor. Krediye ulaşmada zorlanan işletmeler birbirlerine olan borç ve alacaklarını erteleyerek nakit sıkıntılarına çare olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Tedbir alınacağına inancımız tamdır"

Borçların yeniden yapılandırılmasında öngörülen çerçeve anlaşmasırır 100 milyon TL üstündeki borçlar için olduğunu ancak 100 milyon TL'nin üzerinde borcu olan firma sayısının çok fazla olmadığını kaydeden Menevşe, şöyle devam etti:

"Bilhassa KOBİ ölçekli işletmelerde borç miktarı 100 milyon TL'nin altındadır. Şimdi bu KOBİ'lerin borçlarının yeniden yapılandırılması söz konusu olmayacak mı? Bu limitin 15 milyon TL olarak aşağılara çekilmesini ve en önemlisi çerçeve anlaşmasının yasal hale gelmesini bekliyoruz. BSMV gibi kredinin maliyetini artıran unsurlara bir süre ara verilmesini hatta faiz iade sisteminin getirilmesini talep ediyoruz. Konkordato taleplerinin artması piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Borçların yeniden yapılandırılmasının yasal hale getirilmesi, konkordato yerine ikame edilmesi düşünülmeli. Bugünlerin atlatılmasını ekonomimizin çarklarının sağlıklı olarak dönmesi için gereken tedbirlerin alınacağına inancımız da tamdır."

"Adana'nın tanıtımına katkı sağlandı"

ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana ekonomisine hareket getirmek ve kenti tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana her yıl ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenen onlarca festivalle tanınmaya başlandı. Portakal Çiçeği Karnavalı ile yakalanan bu pozitif enerjiyi sürdürmek için sonbahar dönemine Adana'nın bir diğer önemli yanını yani lezzetlerini ön plana çıkaran bir festival gerçekleştirdik. Adana Valimizin ev sahipliğinde bu yıl 12-13-14 Ekim 2018 tarihinde gelenekselin gücü adına temasıyla 2. Adana Lezzet Festivali düzenlendi. Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtan bu festivalimizi Adana Valiliği Belediyeler, odalar ile tüm kurum ve kuruluşlar işbirliğinde düzenlendi. Festival uluslararası yıldızı isimlerin katılımıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni sundu. Merkez Park'ta kurulan ve festival merkezinde Adana'nın sahip olduğu en geleneksel ve yerel mutfak kültürü uluslararası boyutta uygulama ve katılımla tüm ziyaretçilere yaşatıldı. Kentin önde gelen lezzet markaların stantlarıyla katıldığı festivalde çeşitli etkinlik noktalarında gastro şovlar tadım seansları söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleştirildi. Adana'nın tanıtımına büyük katkı sağlandı."