Menevşe: "Tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçmeliyiz"

Menevşe, ATO 6. Olağan Meclis Toplantısında, yaptığı konuşmada, oynak kur, yüksek faiz ve artan enflasyonun ülke ekonomisinin en güncel sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye olarak model değiştirmemiz gerekiyor. Borçlanma, ithalat ve tüketim modelinin yerine tasarruf, üretim ve ihracat modeline geçtiğimizde tüm bu sorunlardan kurtulabiliriz. Devletimiz ve tüm ekonomik birimler, sektör bu modeli benimseyip odaklandığı takdirde ekonomik problemlerimizin üstesinden gelebiliriz ve bir üst lige ekonomimizi terfi ettirebiliriz’’ diye konuştu.

Atılacak tüm adımların, Türkiye ekonomisini hırpalamasına izin vermeyecek adımlar olması gerekitiğini ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Özellikle belirtmem gerekir ki, hasarı kontrol altına almanın birinci yolu iç piyasadaki tansiyonu düşürecek adımlar atmaktan geçiyor. Hep ifade etmişimdir, iç piyasada oluşan negatif havayı dağıtmanın kaçınılmaz yolu ihracata yönelmektir. İhracatla birlikte, doğrudan dış yatırım cazip hale getirilmeli, iç dinamikler etkin teşviklerle harekete geçirilmeli, insan kaynağı eğitiminin güncel şartlara uyum sağlayacak hale gelmesi için çalışılmalıdır. Ayrıca, ülkemizi bir kaç yıl kontrollü bir büyüme, mali disiplin gibi tedbirler bekliyor. İş dünyasının bu sürece hazır olması gerekmektedir."

Oda olarak üyelerin ihracata yönlendirilmesi için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten Menevşe, bundan sonra ihracat için daha fazla çaba göstereceklerini, üyelerin yurt dışına açılmaları için bilgi ve danışmanlık desteğinde bulunacaklarını söyledi.