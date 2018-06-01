Meral Akşener, Adana’da halka hitap etti

Allah sizden razı olsun. Parti kur dediniz, kurduk. Partiyi iyi ki de kurmuşuz adını da iyi koyduk. Partimiz kuruldu, Türkiye’ye iyi geldi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Akşener, tarım ve sanayi şehri Adana’nın en büyük problemi gençlerin işsizliği olduğunu belirterek, "Türkiye’de 10 milyon işsiz var. Bunların yüzde 26’sı genç, yüzde 36 ise kadın. Taşeron işçilerin olduğunu söyledik, taşeron işçiler işe alındı. Polislerimize, sağlıkçılarımıza ve öğretmenlerimize iyi geldik" dedi.

Akşener, iş bulana kadar ger gence 500 TL vatandaşlık bağlayacaklarını açıkladı. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen 4 buçuk milyon vatandaşın kredi kartı borçlarını sileceklerini açıklayan Akşener, "Bu para 8 milyar TL tutuyor. Bu borçlular, çocuk okutmak için, işsiz kalıp evin gıdasını almak için borç almış. Bu 8 milyar TL, 2018 bütçesinin sadece yüzde 1’i" dedi.

Gençlere iş imkanı sağlamak için TRT’yi satacağını ifade eden Akşener, "TRT’nin yıllık masrafı 2,5 milyar TL. Ben bunu özelleştireceğim. Sözüm söz satacağım, parasına size iş imkanı sağlayacağım" diye konuştu.

Akşener, ekonominin merkezinde güven olması gerektiğini belirterek, "Ben ekonomistleri yöneteceğim, onlar ekonomiyi yönetecek. İddia ediyorum seçildiğim gün bir çok şey değişecek, göreceksiniz. Hemen OHAL’i kaldıracak, kuleli ve ışıklar askeri liselerini açacağım. Türkiye’yi normalleştireceğiz. Gencine iş, umut ve gelecek ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili hakkında dedikoduların yayıldığını dile getiren Akşener, "Bizi seçime sokmamak için 24 Haziran’da acil bir seçim kararı alındı. Ben de Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldım. 15 milletvekili arkadaşı istedim. Sağolsun ’evet’ dedi. O arkadaşlarımızın gururu kırılmasın diye 100 bin imzayla aday oldum. Sizler de 4 saat içinde o imzaları verdiniz" dedi.

Konuşmalarının ardından Akşener, milletvekili adaylarını kürsüye çağırarak vatandaşlara tanıttı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisi için, milletvekili seçimleri için ise adaylar için oy istediğini belirtti.