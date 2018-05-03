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03 Mayıs 2018 12:39

Mercimek Terfi Merkezi yenilendi

Adana’nın Ceyhan ilçesi, Mercimek mevkinde 25 yıldır sorun teşkil eden ve bölge halkının da rahatsız olduğu Atıksu Terfi İstasyonu baştan aşağıya yenilendi.

Mercimek Terfi Merkezi yenilendi

03 Mayıs 2018 12:39


Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekiplerince çözüme kavuşturulan projenin neredeyse tamamı kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. 25 yıllık sorun olan Mercimek Terfi Merkezi’nde hat ve motorlar tamamen yenilenirken, 450 metre yeni hat döşendi. Ayrıca sistemi rahatlatan 100’lük boruların tamamı 160’lık borularla değiştirildi.


ASKİ’nin kendi öz kaynaklarıyla çözüme kavuşturduğu Mercimek Projesi’nde pompa sistemi de tamamen değiştirilerek bundan sonraki süreçte oluşabilecek sorunların önüne geçildi.




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