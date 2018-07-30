Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:25

Mersinli gazi ve şehit ailelerine Adana’dan yardım eli uzandı

Mersin Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği’nin bir süredir sıkıntısını yaşadığı kira sorunu çözüldü.

Mersinli gazi ve şehit ailelerine Adana’dan yardım eli uzandı

30 Temmuz 2018 15:25

Dernek Başkanı Suna Ünlüselek, "Bir hayırseverin bize yardım eli uzatması onur verici. Şehit yakını ve gazilere sahip çıkmak her vatandaşın görevi. Ancak Mersin’de son dönemde yerel yönetimlerden yeterli ilgiyi görememek bizi üzdü" dedi.



"23 yıldır ne insanlar geldi, geçti"


Ünlüselek dernek olarak 1995 yılından bu yana faaliyette olduklarını ve Mersin’de önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek şunları söyledi:


"20 yıldan fazla bir zamandır dernek olarak Mersin’de gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde neler yaşadık biz bile unuttuk. 23 yıl içinde ne insanlar gelip geçti bu dernek çatısının altından. Ancak tüm enerjimizi şehit yakını ve gazilerimize verirken, bir anda kendi derdimize ağlar olduk. Kiramızı ödeyemez, derneğin faturaları ile boğuşur gördük kendimizi. Eskiden ihtiyaçlarımız yerel yönetimler tarafından giderilirdi. Ancak şimdi belediye başkanlarının kapısına bile yaklaşamaz olduk. Sıkıntılı süreçte sesimizi Adana Yumurtalık Yeşilköy’den bir Alevi kanaat önderi duydu ve bize derman oldu. Bu anlamda yardımlarını esirgemeyen hayırsever Mehmet Güven’e teşekkür ederim. Kiralarımız ödendi. Sıkıntımız giderildi. Hiçbir karşılık beklemeksizin bize yardımcı oldu. Derneğimizi açamaz duruma gelmiştik."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç