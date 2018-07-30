Mersinli gazi ve şehit ailelerine Adana’dan yardım eli uzandı

Dernek Başkanı Suna Ünlüselek, "Bir hayırseverin bize yardım eli uzatması onur verici. Şehit yakını ve gazilere sahip çıkmak her vatandaşın görevi. Ancak Mersin’de son dönemde yerel yönetimlerden yeterli ilgiyi görememek bizi üzdü" dedi.

"23 yıldır ne insanlar geldi, geçti"

Ünlüselek dernek olarak 1995 yılından bu yana faaliyette olduklarını ve Mersin’de önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"20 yıldan fazla bir zamandır dernek olarak Mersin’de gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde neler yaşadık biz bile unuttuk. 23 yıl içinde ne insanlar gelip geçti bu dernek çatısının altından. Ancak tüm enerjimizi şehit yakını ve gazilerimize verirken, bir anda kendi derdimize ağlar olduk. Kiramızı ödeyemez, derneğin faturaları ile boğuşur gördük kendimizi. Eskiden ihtiyaçlarımız yerel yönetimler tarafından giderilirdi. Ancak şimdi belediye başkanlarının kapısına bile yaklaşamaz olduk. Sıkıntılı süreçte sesimizi Adana Yumurtalık Yeşilköy’den bir Alevi kanaat önderi duydu ve bize derman oldu. Bu anlamda yardımlarını esirgemeyen hayırsever Mehmet Güven’e teşekkür ederim. Kiralarımız ödendi. Sıkıntımız giderildi. Hiçbir karşılık beklemeksizin bize yardımcı oldu. Derneğimizi açamaz duruma gelmiştik."