Mevsim sonu alışverişinde çifte kazanç

Alışveriş merkezi, yılın her mevsiminde sunduğu cazip alışveriş imkanlarını düzenlediği kampanyalarla ekstra kazançlı hale getiriyor.

“Şimdi alırım, gelecek yaz mevsimine hazır olur” diyenler; kırtasiyeden okul kıyafetlerine, çocuk ve yetişkin giyim ürünlerinden ayakkabıya kadar modaya yön veren markaların yüzde 30'dan yüzde 70'a varan indirim avantajlarıyla bütçelerini koruyor.

Ziyaretçiler, AVM'nin giriş katında sergilenen son model otomobili de kazanma şansı yakalıyor. AVM'deki mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler, Optimum Club üyesi olduktan sonra fiş veya faturalarını ibraz ettikleri danışma biriminden her 100 TL'ye 1 çekiliş kuponu alabiliyorlar.

Kampanya bitiminde Milli Piyango İdaresi, Noter ve ziyaretçilerin huzurunda yapılacak çekilişle son model otomobil sahibini bulacak.