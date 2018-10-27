Meydan okuma videoları ölümcül sonuçlar doğuruyor

Adana Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışan Dr. Filiz Yıldız ve Yardımcı Doç. Dr. Sevda Ünal, sosyal medyada meydan okuma videolarının çocuk ve ergenler üzerindeki izlenme oranları ve üretimini tespit etmeye yönelik bir akademik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Yıldız, "Biz çalışma sürecinde 64 öğrenciyle görüştük. Aslında bizim bulgularımız meydan okuma videolarına dair hem çocukların hem de ebeveynlerin tam anlamıyla bir farkındalıklarının olmadığını gördük. Bu meydan okumalarını önemli bir tehdit olarak görüyoruz. İnternet, eğitim anlamında çok kullanışlı faydalı bilgiler barındırıyor. Ancak kullanım amacını saptırdığımızda dijital risk de barındırıyor. Özellikle yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz ki, bir çok ebeveynlerde, eğitimcilerde çocukların internet ortamında şiddet içeriklerine maruz kalmaları, pornografik içeriklere maruz kalmaları onun dışında da kötü kişilerle temas kurma olasılığı gibi konularda kaygılar taşıyorlar” diye konuştu.

Araştırmalar sonucunda çocukların yaz tatilinde internet başında 2 ile 5 saat arasında vakit geçirdiklerini söyleyen Dr. Yıldız, internet kullanım amaçlarının daha çok oyun oynamak ve film izlemek olduğunu belirtti.

Amerika'da 10 kişi meydan okuma videoları sonrası öldü

Asıl çalışmalarının internet üzerindeki popüler olan meydan okuma videoları olduğunu kaydeden Dr. Yıldız, “Meydan okuma videoları ilk etapta çok masum ve iyi niyetle başlayan bir akımdı. Ama bu akım, bambaşka noktalara geldi. Bugün gelinen noktada baktığınızda bu yılın başında Amerika'da kapsül deterjan yeme gibi bir meydan okuma akımı başladı ve burada 10 vaka kaydedildi ölümle sonuçlanan. Bizim ülkemizde böyle bir şey şuan yok tabi ama olmayacağı anlamına gelmez. Aslında meydan okuma videolarında yapılmaya çalışılan şey, kamuya açık bir şekilde, kamunun görebileceği, izleyebileceği şekilde bir cesaret gösterisidir. Bu meydan okumaları kimi zaman sağlığınızı kimi zamanda bedeninizin sınırlarını zorlayacak şekilde yapılıyor. Hatta ölüme neden olacak kadar büyük bir cesaret gösterilerine girişiyor insanlar. Bu meydan okumaların çocuklar arasında popüler olması endişe veriyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'de 60 saniyede tarçın yutma popüler oldu

Ülkemizde 60 saniyede tarçın yutma meydan okumasının popüler olduğunu ve yapılan araştırma sonucunda 6 öğrencinin bunu denediğini vurgulayan Dr. Yıldız, “Ağızlarına bir çay kaşığı dolusu tarçını alarak 60 saniye gibi bir sürede yutmayı deniyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum ve Amerika'da 2012 yılında 200 vaka kayıtlara geçmiştir ve 30 tanesine de ciddi tıbbi destek uygulanmıştır. Bizim araştırmalarımız da toplamda 6 çocuk video çekiyor ve meydan okuma videolarını sorduğumuzda ‘evet meydan okuma videolarını denedim' dediler. Ne hissettin diye sorduğumuzda ise tarçın videosu çekerken öksürük nöbetine tutuldum gibi yanıtlar aldık” dedi.

Çocuklarınızla birlikte videoları izleyin

Ebeveynlerin çocuklarını internet fenomenlerinin videolarını izlerken takip etmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Yıldız, “Hakikaten ebeveynlerin işleri çok zor. Bu tarz video çeken kişilerin sayısı gün geçtikçe daha da çok artıyor. Bunlardan çocuklarımızı korumak çok zor. Ailelere düşen görev burada mümkün olduğunca, birlikte vakit geçirmeleri. Ebeveynlerin çocuklarını evde bile olsa internet başında yalnız bırakmamaları gerekiyor. Çocuk internette ne izliyorsa yanına gelip hadi birlikte izleyelim birlikte gülelim gibi sıcak bir yaklaşımla çocuklarıyla beraber bu videoları izlemeleri gerekiyor. Türk Youtuber'lerin çekmiş olduğu videolarda bolca argo kelimeler ve müstehcen içerikler kullanılıyor. Ebeveynlerde çocuklarıyla birlikte bu videoları izleyerek olumsuz gördükleri durumdaki videoları çocuklarına mantıklı bir şekilde izah ederek çocuklarını bu tarz videolardan uzaklaştırmaları gerekiyor” diye konuştu.