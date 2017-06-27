Mezarlık ziyaretinde yorulmadılar

Mezarlık içi servis yapan otomobiller, arife günü ve bayram süresince yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.

Arife günü Asri, Buruk, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, mezarlık içinde de ulaşım hizmet verdi. Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar, deneyimli şoförlerin görev yaptığı hizmet araçlarıyla yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Binek araçların yanı sıra 5 yolcu kapasiteli golf araçları da aynı hizmeti Asri Mezarlık’ta sürdürdü.

Mezarlık içinde ring yapan otomobiller, ziyaretlerini tamamlayan vatandaşları bulundukları yerden alıp, giriş kapısına kadar taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı, hasta ve engellilere yönelik mezarlıklar içindeki ulaşım hizmeti memnuniyetle karşılandı.