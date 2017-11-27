Mezarlıkta esrarengiz olay

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Hocalı Mezarlığı görevlisi sabahleyin bir cenaze için mezar açmaya geldiği sırada yol kenarında bulunan mezar taşının kırıldığını gördü. Önce rüzgardan ya da bir darbe sonucu kırıldığını düşünen görevli yolda ilerlediğinde tam 15 mezar taşının kırıldığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis mezar taşlarında inceleme yaptı. Polis mezar taşlarını kıran şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı. Mezar görevlisi Sezgin Bahçeci ise insanların mezar taşlarına saldıracak kadar kötü olduğunu gördüklerini, sabah mezar açmaya geldikleri sırada bu manzara ile karşılaşınca şoka uğradıklarını söyledi.