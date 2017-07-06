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06 Temmuz 2017 12:33

Mezuniyet töreninde bayılan veliye ilk müdahale rektörden

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreninde bir veli, mezuniyet heyecanı ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi.

Mezuniyet töreninde bayılan veliye ilk müdahale rektörden

06 Temmuz 2017 12:33

İlk müdahalesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından yapılan Ganime Erdoğan, Balcalı Hastanesi Acil Servisindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.


Çukurova Üniversitesinde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezunlarını törenlerle uğurladı. ÇÜ Açık Hava Amfi’de de dün akşam mezuniyet heyecanı yaşandı. Eğitim Fakültesinden mezun olan 800 öğrenci ve aileleri tören alanında hazır bulundu. Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, akademisyenler öğrenciler ve aileleri katıldı.



Tıp doktoru rektör müdahale etti


Açık Hava Amfisi’ni dolduran aileler çocuklarının bu mutlu gününe ortak olmak için heyecanla beklerken, açılış konuşmalarının yapıldığı sırada bir öğrenci yakınının bayılması hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.


Fakülte birincisinin konuşması sırasında bayılan kadını gören sahnedeki sunucunun "Misafirler arasında doktor ya da sağlık görevlisi var mı?" anonsu üzerine ön sıradaki protokolde oturan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, üzerindeki binişi çıkararak kalabalık arasından koşar adımlarla olayın olduğu yere giderek ilk müdahaleyi yaptı.


Tıp doktoru olan Rektör Prof. Dr. Kibar, mezuniyet heyecanına dayanamayarak baygınlık geçiren öğrenci velisine ilk müdahalede bulunduktan sonra 112’yi aradı. Prof. Dr. Kibar’ın öğrenci velisini sağlık görevlilerine teslim etmesinin ardından mezuniyet töreni kaldığı yerden devam etti.


Adının Ganime Erdoğan olduğu öğrenilen öğrenci yakınının Balcalı Hastanesi Acil Servisinde tedavi edildikten sonra taburcu olduğu öğrenildi.




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