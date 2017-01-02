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02 Ocak 2017 14:19

MHP Adana İl Başkanı Baş: “Türkiye küresel organize bir saldırıyla karşı karşıya”

MHP Adana İl Başkanı Baş: “Türkiye küresel organize bir saldırıyla karşı karşıya”

02 Ocak 2017 14:19

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin El-Bab bölgesinde sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Erdem Durna’yı tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
İl Muhasibi Erol Atlı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Baş, Erdem Durna’ya ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletirken, yetkililerden de sağlık durumu ve yapılabilecekler hakkında bilgi aldı.
Hastane çıkışı açıklamada bulunan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, Türkiye’nin; adı konmamış bir saldırı ile karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Baş, “Ortadoğu’yu daha çok sömürmek için ‘böl ve yönet projesi’ uygulayan, bu amaçla bölgede fitne üreten, İslam’ı ve Müslümanları yok etmek gayesi güden Haçlı-Siyonist ittifakının önündeki en büyük engel Türkiye’dir. Bölücü terör örgütü PKK ve türevlerinin, ihanet şebekesi FETÖ’nün ve DEAŞ gibi tüm örgütlerin hepsi aynı ittifaka hizmet etmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda adı konmamış küresel organize bir saldırıyla karşı karşıyadır” diye konuştu.

"Bu mesele hiç bir şahsın, kurumun meselesi değildir"
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, “Husumet cephesinin Türkiye’ye karşı Irak’ta, Suriye’de attığı kirli adımlar, meydana getirdiği sinsi oluşumlar, Mehmetçiğe kurulan tuzaklar, daha önce birçok ilimizde ve son olarak İstanbul’da yapılan insanlık dışı katliamlar hep aynı amaca yöneliktir. Ama asla yılmamalıyız ve karamsarlığa kapılmamalıyız. Bu savaşı mutlaka kazanmak zorundayız. Şeyh Edebali ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdünde bulunmuştur. Doğrudur. Bugün de ‘Devleti yaşat ki insan yaşasın’ dönemindeyiz. Devletimiz olmadan namusumuzu, onurumuzu, bayrağımızı, ezanımızı savunamayız; insanımızı yaşatamayız. Bu mesele, hiçbir şahsın veya kurumun meselesi değildir. Aksini iddia edenler, verdiğimiz mücadelede zafiyet oluşturmak amacındadırlar. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Zaman, Devletimizin yanında olma zamanıdır. Zaman; acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşma, birlik ve beraberlik içinde olma ve omuz omuza verme zamanıdır” dedi.



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