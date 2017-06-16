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16 Haziran 2017 10:10

MHP Adana İl Başkanlığından iftar

MHP Adana İl Başkanılığı tarafından partililere iftar verildi.

MHP Adana İl Başkanlığından iftar

16 Haziran 2017 10:10


Bir otelde düzenlenen iftarda Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, iftar yaptı. MHP Adana İl Başkanı Sertan Duran, iftar sonrası yaptığı konuşmada, milleti birbirine yaklaştıran, yanaştıran ve ortak bir kader havuzunda toplayan manevi değerler olduğunu söyledi. Milli ve manevi vecibelerin günlük hesaplaşmalara kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu:


"Türk milletinin var oluş sırrını evvela burada aramak, bu çerçevede görmek lazımdır. Allah muhafaza, milli ve manevi değerlerdeki kayıp, aşınma, zayıflama aramızdaki bağların kopmasına hizmet edecektir. Bundan dolayıdır ki değer hükümlerimizin korunup kollanması hepimiz açısından ibadet hükmünde bir sorumluluktur."


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de yaptığı konuşmada vatan için her gün şehit verdiklerini, vatan evlatlarının gazi olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliği her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz. Şehitlik çok önemli bir mertebe ancak anaların, babaların ve eşlerin ağlamaması için terörün kökünü kazımalıyız. Terörde esnek davranmamalıyız bu konuda MHP’nin fikirlerinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.




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