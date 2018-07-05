MHP Adana milletvekilleri mazbatalarını aldılar

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adana’yı MHP’den temsil etme hakkı kazanan Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy mazbatalarını aldılar. İl Başkanı Bünyamin Avcı ve beraberindeki bir heyetle Adana Adliyesi’ne giden Ersoy ve Varlı’ya mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özkan Yenidünya ve İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Kürşat Eğilmez verdi.

İki milletvekili mazbatalarını alarak MHP Adana İl Başkanlığı’na geldiler. MHP il divanı ve il yönetimi de, sevince ortak oldu. MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma tarafından Kuran okunup, hayırlı hizmetler için dua edildi. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bu sonuç elbette bizim arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz sonuç değildi. Gönlümüz daha çok adayımızı vekil olarak gönderebilmekti. Ama halkın iradesine saygımız sonsuzdur. Tüm seçmenlerimize, gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun; davamızı savunmaya, Türk milleti için dimdik durmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de Adana’nın hak ve menfaatlerini savunmak, tüm Adana halkına hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. İki değerli milletvekilimizin Adana’yı başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah yollarını açık eylesin” ifadelerini kullandı.

"Hepinizin emeği çok kıymetli"

MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da, partililere teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Hepiniz emek verdiniz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Doğduğum şehre, ait olduğum partime, Genel Başkanıma, sizlerin emeklerine layık olmaya çalıştım. Hepinizin emeği çok kıymetli. Bu anı sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

MHP Adana Milletvekili seçilen Muharrem Varlı ise, seçim sürecinden çok önce başlatılan MHP’ye yönelik aleyhte yapılan kampanyalara rağmen çok önemli bir sonuç alındığını belirtti. Varlı, “Allah’a şükür tüm oyunları bozuldu, MHP’yi ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi düşüremediler. MHP, dimdik bir kale gibi ayakta durmaya devam ediyor. Türk milleti var olduğu müddetçe de mevcudiyeti devam edecektir” ifadesini kullandı.

Varlı, “Biz herkesi kucaklayacağız. Yanılıp, yanıltılıp iyi niyetle gidenleri de kucaklayacağız ama MHP’yi zayıflatmak için başrolde olanlarla, MHP’ye tezgah kuranlarla mücadelemiz devam edecektir. Seçim süreci boyunca çalışan, alın teri döken, katkı vermeye çalışan tüm arkadaşlarımıza, tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gece 3’de de olsa telefonumuz açık, başımızın üzerinde yeriniz var” diye konuştu.