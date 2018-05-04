MHP Adana SKM Ahmet Erdoğan’a emanet

MHP Adana İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini sevk ve idare edecek Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) oluştururken, SKM Başkanlığı görevini ise MHP Adana İl eski Başkanı Ahmet Erdoğan’a verdi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığında yapılan toplantıda, SKM’deki organlarla ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre, İl Sekreteri Rüçhan İlvan, İl Muhasibi Ziya Yamaç, İl Başkan Yardımcıları Alev Ataş, İlyas Kaya, Burhan Kızıl, Sedat Özer, İl Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Gümüştekin, İl Kadın Kolları Başkanı Dudu Yaşar ve İl Basın Danışmanı Bahir Yıldırım, SKM’de görev alan isimler oldu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkmak istediklerini belirterek, “İddialıyız ve inanıyoruz. Bu iddia ve inancımızı sahaya yansıtacak olan ise SKM olacaktır. MHP Adana zafere hazırdır. SKM’yi, iki dönem İl Başkanlığı görevini başarıyla ifa etmiş olan Sayın Ahmet Erdoğan Beye ve her zaman birlik, beraberlik içinde çalıştığımız il divan kurulumuzun değerli üyelerine emanet ettik. Bu zor görevi üstlenmesi sebebiyle Ahmet Beye ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Adana Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ahmet Erdoğan da, “Bana bu güveni gösteren il başkanımıza ve teşkilatıma teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de partimin, liderimin emrindeyim. Partimizin başarısı, milletimizin başarısı olacaktır. Bu inançla çalışacağız ve Allah’ın izniyle başaracağız” diye konuştu.