MHP Adana’da 5 Ocak heyecanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle 5 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni öncesi, MHP Adana milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları yöneticileri ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılış konuşmasında “5 Ocak Adana’nın kurtuluş bayramının kutlandığı gün, milli mücadelemiz açısından önemli gün. Adana göstermiş olduğu varlıkla bağımsızlık mücadelesinde Atatürk’ün arkasında duran, cumhuriyeti temellendiren şehir. Büyük kahramanlıkların destanını yazan bir şehir” diyerek 5 Ocak’ın tarihi önemine değindi.

“Liderimizin gelişi Adana’ya olan inancı ve güvenidir”

Şehirlerin yaşayan organizmalar olduğunu, üç buçuk yıllık görev sürelerinde birçok hizmete imza attıklarını, Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin 3089 olduğunu ancak 1071’in Türk Milleti açısından tarihi önem arz ettiği için seçildiğini aktaran Başkan Sözlü, “Zor şartlarda kimsenin hayal edemeyeceği işler yaptık. Çoğunun açılışını, bir kısmının da temel atacağız. Liderimizin ‘5 Ocakta oradayız’ sözü bize olan, Adana’ya olan inancı güvenidir. Bizim belediyecilik anlayışımız ciddiyettir, abartısız sunuştur. 5 Ocak programı yanlızca bizim için açılış değildir. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, milli beka problemimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin varlığının, milli bekasının teminatı ise 5 Ocak programı da sayın genel başkanımızın kendi memleketinde, bu memleketin evladı olarak ağırlanacağı, bağrına basılacağı programdır. Milliyetçi Hareket Partisi için önemi tartışılmazdır. Liderimizin ‘5 Ocak’ta Adana’dayız’ sözünün ona yakışır olması gerekir” dedi.

“5 Ocak programı MHP’nin şahlanışına vesile olacaktır”

Milliyetçi Hareket Partisi’ne dair bazı çevrelerin tükenme senaryoları yazdıklarını vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, “Bu senaryoları çizenler 5 Ocak’ta gelip görsünler Adana’nın hemşerimiz, liderimiz Devlet Bahçeli’yi nasıl bağrına basacağını. Halep oradaysa arşın burada. İnanıyorum ve güveniyorum ki, 1071 temel atma ve hizmet açılış programı Milliyetçi Hareket Partisi’nin şahlanışına vesile olacaktır” diyerek tüm mesai arkadaşlarını, il, ilçe teşkilatları ve Ülkü Ocakları’nı seferberliğe davet etti.

Başkan Hüseyin Sözlü’nün ardından 5 Ocak programının koordinasyonunu sağlayan Başkan Danışmanı, MHP Eski Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, açılışı yapılıp, temeli atılacak 1071 hizmetin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün Adana’ya dair hayallerinin hayata geçişi olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti. Ahmet Erdoğan “Adanalılar, 5 Ocak’ta Çukurova’nın evladı, yiğidi, Genel Başkanımızı bağrına basarak tüm Türkiye’ye bunu gösterecektir” diye konuştu.

“MHP her zaman vardır ve var olmaya devam edecektir”

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise konuşmalarında gerek ilçe belediyelerinin gerekse Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini desteklediklerini, 5 Ocak için il ve ilçe teşkilatları olarak var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. MYK Üyesi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise konuşmalarında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Adana’ya gelişinin parti üzerinde olumsuz yorum yapanların gözlerindeki kirişi kıracağını söyleyerek “Milliyetçi Hareket Partisi her zaman vardır ve var olmaya devam edecektir” dedi.

Program sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaretini içeren videosu yayınladı.