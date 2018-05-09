MHP Adana’da istişare toplantısı

“Cumhur İttifakı Millet Aklı Adana’da Harekete geçiyor” adıyla, ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen toplantının açış konuşmasını MHP Adana Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Erdoğan yaptı. Adana’da yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlatan Erdoğan, “MHP’nin Mecliste en güçlü şekilde temsili için var gücümüzle çalışacağız. Bizim başımızı öne eğecek hiçbir şeyimiz yok. Delikanlı bir siyaset yapacağız. Masanın önünde de arkasında da aynı şeyi söyleyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim başımızı hep dik gezdirdi. Biz de onu Adana’da mahcup etmeyeceğiz. Kapı kapı, ev ev gezeceğiz. Cumhur ittifakı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığını kazandıracağız, Mecliste yerimizi alacağız, milletimize görevimizi yerine getireceğiz. Korkanlardan, sinenlerden, pusanlardan olmayacağız" dedi.

Avcı: "Adana’dan ses veriyor, söz veriyoruz"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise seçimlerine önemine değindi. Avcı, “Bu vatanı kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan ecdadın evlatları olarak, bir iftar sonrası Allah’a, Kuran’a, Peygamber’e hakaret eden yobazlar tarafından katledilen Ruhi Kıçılkıran’lara, ciğerlerine hava basılarak, öğrenci yurdundan aşağı atılarak şehit edilen Dursun Önkuzu’lara, kahpe kurşunlarla, hain tuzaklarla toprağa düşen 5 bin Ülkücü Şehidimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e, milli bekamızın mimarı yol başçımız, liderimiz Devlet Bahçeli’ye ve yüce Türk Milletine Adana’dan ses veriyor, söz veriyor ve haykırıyoruz; Devlet gülecek, millet yaşayacak, başaracağız, başaracağız.” şeklinde konuştu.

Avcı, ayrıca MHP Lideri Bahçeli’nin 1 Mayıs 2018 tarihli genelgesini okuyarak, bu genelgeye göre hareket edilmesini istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kürsüye “Bozkurt Sözlü” tezahüratları arasında geldi. Sözlü, MHP’nin Türkiye’nin en köklü siyasi partisi olduğunu ifade ederken MHP’nin tarihi hikayesinde kan ve gözyaşıyla ödenen çok ağır bedeller olduğunu belirtti. 80 öncesi Türkiye’yi parçalanmaktan kurtaran Alparslan Türkeş gibi 15 Temmuz’da da Devlet Bahçeli’nin kalkışmanın önünü kesen yegane kuvvet olduğunu, bugün Türkiye’nin yeniden bir bağımsızlık mücadelesi vermeyişini MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye borçlu olduğunu vurguladı.

Sözlü: "24 Haziran’da adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"

“Bugün MHP’ye saldıranlar dün açılım ve çözüm sürecinde neredeydiler?” diye soran Başkan Sözlü, şöyle devam etti:

“Dün açılım ve çözümden yana iş birliği yapanlar bugün MHP’nin Cumhuriyet’in kazanımları, milletimizin birliği, bekası için yaptığı ittifakı eleştiriyor. 24 Haziran seçimlerinde üzerimize düşeni yapmak noktasında zerre kadar tereddüt etmeyeceğiz. Cumhur ittifakında üç hilalin üzerinde Adanalılar hem cumhur ittifakına destek verecek hem de MHP’nin TBMM’de en güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımız sarsılmaz, kutlu yürüyüşümüz engellenemez. Teşkilatlarımızın emrinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışmaktan şeref duyacağız. Hemşerimiz Devlet Bahçeli liderliğinde Adana’da teşkilatlarımızla birlikte 24 Haziranda zafer inananların olacaktır, ülkücülerin olacaktır.’’

MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk ise, tüm partililerin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemi üzerinde durdu. Öztürk “Gün, Başbuğ Alparslan Türkeş’in davasına sahip çıkma günüdür. Gün, Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin açtığı bayrak altında bozkurtça yerini alma günüdür” dedi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da, Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde MHP’nin her zaman kararlı, tutarlı, ilkeli bir siyasi izlediğini, her kararında devlet ve milletin yüksek menfaatlerinin dikkate alındığını, bunun üzerinde hiçbir hesabı yapmadığını anlattı. Varlı “Allah’ın izniyle, siz kıymetli dava arkadaşlarımızın, değerli vatandaşlarımızın desteğiyle Adana’da birinci çıkacağız.” diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz da, MHP’nin sadece bir siyasi parti olmadığını, MHP’nin bir dava, inanç hareketi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve aday adaylığı müracaatında bulunan isimler basına toplu fotoğraf verdiler.